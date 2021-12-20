Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за коронавируса

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти 17–21 января в Давосе, отменили из-за нового штамма коронавируса. Предполагается, что встреча может пройти в начале лета, но точные даты пока не утверждены.

Об отмене мероприятия сообщила штаб-квартира ВЭФ в Женеве. Ее представители указали на то, что в условиях пандемии проведение очных встреч крайне трудно. Хотя на январском форуме должны были соблюдаться все необходимые меры безопасности, от проведения все же было решено отказаться из-за высокой заразности «омикрон»-штамма, сообщил ТАСС.

«ВЭФ перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу „омикрон"-штамма», — уточнили организаторы.

Не исключается, что форум могут перенести на июнь. Пока в ВЭФ намерены провести сессию в онлайн-формате на тему «Положение в мире». Участники дискуссий должны будут обсудить выработку решений по неотложным мировым проблемам.

Высокий рост заражения «омикроном» наблюдается в последнее время в Великобритании. По оценкам экспертов, им заражаются по 90 тысяч человек в день.