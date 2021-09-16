Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 17 по 21 января

Всемирный экономический форум (ВЭФ) состоится с 17 по 21 января 2022 года. Ежегодное заседание мероприятия проведут в Давосе, заявили организаторы.

«Всемирный экономический форум планирует собрать ключевых мировых руководителей на ежегодном заседании 2022 года в Давосе (Швейцария). Ежегодное заседание 2022 года пройдет с 17 по 21 января», — сообщили на сайте ВЭФ.

Основатель и председатель форума Клаус Шваб отметил, что пандемия стала причиной серьезных изменений в мире. Теперь личный диалог стал важен как никогда раньше. По словам Шваба, лидеры должны работать сообща и расширять глобальное сотрудничество, стремясь к принятию смелых решений.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что приоритетом является благополучие всех участников и персонала ВЭФ. В связи с этим Всемирный экономический форум тесно сотрудничает со швейцарскими властями, а также национальными и международными организациями здравоохранения.

Традиционно ВЭФ проводят в январе в Давосе. В 2020 году из-за пандемии мероприятие решили перенести на 17–20 августа и провести его в Сингапуре. Но организовать глобальную встречу так и не удалось в связи с эпидемической ситуацией.