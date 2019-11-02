Всемирный день мужчин отмечают 2 ноября. Как появился этот праздник?

Всемирный день мужчин начали отмечать во многих странах по предложению бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он выступил с идеей в первую субботу ноября, чествовать всех мужчин без исключения. В 2019 году году праздник выпадает на 2 ноября. Об истории и традициях Всемирного дня мужчин — в материале «360»

Впервые выделить особый день в году для мужского праздника предложил американский политик-демократ из Колорадо Джордж Джон Киндел. Во время одного из своих выступлений он высказал идею, что для снижения уровня агрессии нужно поддерживать мужчин в их благих начинаниях.

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По задумке Киндела, раз в год, добившиеся успехов в сфере политики, бизнеса, науки, культуры или искусства мужчины, должны были получать специальную «Всемирную мужскую премию».

Горбачев подхватил идею столетней давности своего заокеанского коллеги и в 2000 году предложил возродить традицию — раз в год отмечать Всемирный день мужчин.

В России мужским праздником всегда считался День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Но Горбачев посчитал, что милитаризм в новом мужском дне станет лишним. Поэтому, поздравлять нужно всех мужчин без исключения, служили они в армии или нет.

Инициативу первого президента Советского Союза поддержал Венский магистрат. На Всемирный день мужчин обратили внимание многие международные организации. Появилась даже специальная награда для мужчин, кто смог изменить мир к лучшему без применения насилия. Им вручали бронзовую копию роденовского «Мыслителя».

В разные годы статуэтку получили экс-президент Польши Лех Валенса, основатель группы The Beatles, композитор и певец Пол Маккартни, певец и танцор Майкл Джексон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен и Ален Делон, магнаты Тэд Тернер и Ричард Брэнсон, Папа римский Иоанн Павел II.

Праздник 2 ноября в этом году — отличный способ вспомнить о том, что сила духа, талант, доброта и профессиональное мастерство могут гораздо больше, чем грубость и насилие. Всемирный день мужчин — это лишний повод вспомнить о представителях сильной половины человечества не как о солдатах, а как о творцах, как о любящих мужьях и отцах, сильных и решительных людях, которые могут защитить близких и родину добрыми делами.