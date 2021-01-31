Всемирный день дедушек и бабушек ввел папа римский

Папа римский Франциск решил учредить Международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Католическая церковь будет отмечать праздник в четвертое воскресенье июля.

Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди. Франциск отметил, что пожилые люди часто остаются в забвении. Молодое поколение нередко забывает, что их бабушки и дедушки представляют богатство корней и ценностей, которые передают своим детям и внукам.

«Старость — это дар, поэтому я решил учредить Международный день дедушек и бабушек и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса», — отметил понтифик.

Франциск также подчеркнул важность общения внуков со своими бабушками и дедушками. В 2021 году этот праздник будет отмечаться под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.

Ранее врачи велели папе римскому сесть на диету из-за проблем со здоровьем. Такое решение они приняли из-за радикулита, который в последнее время обострился. Медики уверены, что потеря нескольких лишних килограммов поможет облегчить его состояние — в противном случае придется делать операцию.