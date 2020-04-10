Всемирный банк выделит 150 млн долларов Украине

«Газета.ru» рассказала, что 50 миллионов уйдет на поддержку уязвимых слоев населения, а 100 миллионов направят на повышение уровня социальной защиты. По данным издания, за счет этих денег будут осуществляться выплаты пенсионерам и украинцам, которые потеряли работу из-за карантина.