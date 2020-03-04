Всемирный банк выделил $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Коронавирус не только убивает. Инфекция уже лишила китайскую экономику колоссальных денег. Раскошелиться пришлось и Всемирному банку, который выделил на борьбу с заразой 12 миллиардов долларов.

«Поскольку болезнь COVID-19 охватила более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к первоначальному пакету в размере до 12 миллиардов долларов в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания», — говорится в сообщении, которое опубликовал официальный сайт ВБ.

Всемирный банк организует ряд мероприятий по поддержке мирового здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обучению медиков, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, поощрению волонтерского движения и лечению бедных людей.

Приоритетную помощь ВБ окажет странам третьего мира и людям, которые находятся в эпицентре вспышки заболевания. Коронавирус начал распространяться по миру с декабря 2019 года. Первые случаи заражения медики зафиксировали в китайском Ухане. От инфекции уже умерли более трех тысяч человек.