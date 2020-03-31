Всемирный Банк: ВВП Китая замедлит развитие после COVID

Всемирный банк считает, что темпы развития китайской экономики в 2020 году могут замедлиться до 2,3%. Это связано с пандемией коронавируса.

В докладе банка сказано, что Китай, оставаясь второй по величине экономикой мира, «будет демонстрировать замедление роста с 6,1% в прошлом году до 2,3% в этом году». Об этом написал «Интерфакс».

При негативном развитии сценария эксперты считают, что экономическое развитие КНР может буквально остановиться. Рост составит не более 0,1%. В работе Всемирного банка сказано, что экономический рост в государствах Восточноазиатского региона упадет с 5,8% в прошлом году до 2,1% в 2020 году. Этот прогноз будет верен при условии, что мировая экономика восстановится уже этим летом.

Всемирный банк обещал дать 14 миллиардов долларов развивающимся странам для борьбы с коронавирусом. Финансовая организация намерена выделить еще 160 миллиардов в ближайшие 15 месяцев для защиты бедных и уязвимых групп населения.

Ранее эксперты из международного рейтингового агентства S&P Global Ratings заявили, что мировую экономику в 2020 году ждет глобальная рецессия. Она произойдет на фоне пандемии.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. После этого эпидемия охватила весь мир. В России, по последним данным, зарегистрированы 1836 случаев.