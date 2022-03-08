Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов
Совет Всемирного банка одобрил новую помощь для Украины. Ее размер должен составить 723 миллиона долларов. Такое сообщение появилось на официальном сайте финансовой организации.
В сообщении Всемирного банка говорится, что одобрен пакет в размере 489 миллионов долларов, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий. Помимо этого, банк задействует грант в размере 134 миллионов и финансирование еще на сто миллионов.
«В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов», — говорится в сообщении, которое опубликовало РИА «Новости».
Ранее стало известно, что британские власти дополнительно выделят 100 миллионов долларов для поддержки украинской экономики. Об этом сообщила пресс-служба премьера страны Бориса Джонсона.