Всемирный банк рассекретил долги стран перед Россией

Россия находится на пятой строчке в списке крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран. На конец 2019 года прядка трех десятков государств были должны РФ почти 22,9 миллиарда долларов, свидетельствует информация Всемирного банка.

Как сообщило РБК, крупнейшим должником России является Белоруссия — 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен должны России свыше миллиарда долларов. При этом часть долгов перед российским государством, как, например, долг Йемена, восходит к началу 1990-х годов.

Минфин России, который отвечает за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует, отмечается в материале. Каждый год программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

Минфин ранее предложил свободные средства Фонда национального благосостояния предоставлять в виде межгосударственных кредитов на закупки российской продукции, уточнило Ura.ru. Финансирование экспортных контрактов, как полагают эксперты, позволит развиваться перспективным отраслям российской экономики.