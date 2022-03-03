Всемирный банк остановил свои программы в России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, в РФ и Белоруссии остановлены все программы Всемирного банка. Такой шаг был сделан в связи с ситуацией на Украине.

По данным агентства, в заявлении многостороннего банка развития сказано, что он с 2014 года не одобрял никаких новых кредитов или инвестиций в Россию, а в Белоруссию — с середины 2020-го, после вода против республики санкций США.

В декабре прошлого года Всемирный банк одобрил многомиллионный заем Украине. Сумма кредита составит 300 миллионов евро. Как предполагалось, эти средства будут направлены на проведение в стране реформ, а также на восстановление экономики из-за пандемии коронавируса.

Среди целей, которые ставила перед собой Украина с использованием этих денег, значилось улучшение земельных и кредитных рынков, а также усиление борьбы с коррупцией. Этот кредит был уже вторым для страны. Первый подобный кредит Всемирный банк предоставил ей в 2020 году. Тогда заем составил 350 миллионов долларов. Эти деньги, в основном, предназначались для поддержки проведения в стране земельной реформы.