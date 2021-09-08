Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в признании биткоина официальным платежным средством

Официальный представитель Всемирного банка обозначил, что организация не поддержит Сальвадор в вопросе признания биткоина официальным платежным средством в стране. Об этом сообщил ТАСС.

«Правительство обращалось к нам за содействием, касающимся биткоина. Это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности», — цитирует представителя Всемирного банка RT.

Накануне в Сальвадоре вступил в силу закон, согласно которому официальным платежным средством в стране становится биткоин наряду с американским долларом. Это государство стало первым в мире, которое наделило цифровую валюту официальным статусом.