«Всем нужна пауза»: в ЕС не договорились, каким будет антикризисный бюджет

Первый день саммита государств Евросоюза в Брюсселе закончился ничем. Страны-участницы ЕС не договорились о формировании бюджета на ближайшие семь лет. Средства должны пойти на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Собравшиеся дискутировали около 12 часов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Совета ЕС. К единому решению они так и не пришли.

«Всем нужна пауза», — сказал глава делегации одной из стран Евросоюза. По его мнению, возвращаться к переговорам необходимо со свежими силами.

Другой дипломат заметил, что переговоры заблокировали с подачи премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Политик заявил о собственном видении того, как нужно управлять фондом восстановления.

Европейские страны, уточнило издание The Telegraph, не смогли договориться о том, каким образом будут выделяться средства в фонд восстановления государств ЕС, чья экономика понесла потери из-за коронавируса. Совет ЕС предложил, чтобы Еврокомиссия заняла 750 миллиардов евро на международных рынках. Так можно было бы помочь финансированию адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и отраслям.

Председатель ЕС Шарль Мишель при этом высказался за то, чтобы выделить более триллиона евро в семилетний бюджет ЕС.

Оба предложения странам, которые должны единогласно подписать пакет, не понравились.