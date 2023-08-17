17 августа 2023, 02:13
Всех жителей Ливана оставили без света из-за отключения ТЭС
РИА «Новости»: Ливан полностью лишился электричества из-за неуплаты долгов
Подачу электроэнергии прекратили на всей территории Ливана из-за отключения двух тепловых электростанций. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба компании Électricité du Liban.
«Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил, что отключит с 17:00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Он реализовал свое обещание», — пояснили в пресс-службе.
Реклама
На данный момент две ТЭС остаются единственными снабжающими Ливан электроэнергией, в суммарном объеме они производят 550 мегаватт. После отключения света из строя вышли станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.
Ранее жителей Стамбула предупредили о том, что запасов воды в снабжающих водохранилищах осталось только на два месяца. В случае продолжения сильной жары ситуация может стать критической. Сейчас у Стамбула запасов воды только на 91 день.
Электричество
Реклама
Реклама