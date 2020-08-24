Всех задержанных во время протестов в Белоруссии россиян освободили

«Все российские граждане из тех, о которых было известно, что они задержаны, выпущены. Последний — вчера», — рассказал он.

Вместе с тем Маскалев отметил, что сотрудники посольства продолжают проверять информацию.

«На всякий случай уточняем, может, кто-то случайно был задержан, работа в этом направлении не останавливается», — добавил представитель дипведомства.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы на пост президента страны. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1%. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и потребовала новых выборов.

В итоге на улицах страны уже третью неделю проходят массовые протесты. В первые дни митингов были столкновения с силовиками. По данным МВД Белоруссии, было задержано около 6,7 тысячи граждан. Пострадали 150 правоохранителей. Вчера протестующие дошли до резиденции Лукашенко в Минске. В это же время белорусский лидер прилетел на вертолете.