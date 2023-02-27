Мир 27 февраля 2023, 15:42 Всех включенных в санкционные списки попросили уведомить Еврокомиссию о своих активах в ЕС ЕС: все включенные в санкционные списки должны сообщить ЕК о своих активах в Евросоюзе РИА «Новости»

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Совет Евросоюза потребовал от всех организаций и лиц, которые включены в антироссийские санкционные списки, уведомить европейские или национальные регуляторы о своих активах в странах ЕС. Также они должны сотрудничать с местными властями в работе по их блокированию. Бездействие будет считаться уклонением от ограничительных мер. Об этом сказано в уведомлении совета, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

«Постановление Совета ЕС требует, чтобы физические или юридические лица, организации и органы уведомили не позднее шести недель с момента включения в [черный] список компетентные власти государств ЕС, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют», — сказано в документе.

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Евросоюз в конце февраля принял 10-й пакет антироссийских санкций, туда включили более 90 человек. В их числе оказалась уполномоченный по правам человекам в России Татьяна Москалькова.

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Под санкции Украины попали и российские детские омбудсмены. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова назвала ложью заявления киевского режима о том, что Россия крадет украинских детей.