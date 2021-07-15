Всех украинцев через суд обязали владеть украинским языком

Всех граждан Украины обязали владеть украинским языком, чтобы выполнить закон его обеспечения в качестве государственного. Такое решение принял Конституционный суд страны.

Документ опубликовали на сайте суда. В нем сказано, что эта мера нужна, чтобы преодолеть «длительное пребывание разных частей Украины в составе других государств». Речь идет в том числе про вхождение в Российскую империю и СССР.

«Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. <...> Украинский язык — непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности», — уточнили в Конституционном суде.

При этом для личного общения граждане могут использовать любой другой язык. Суд отметил, что не видит в своем решении никакой дискриминации. Не нашли в нем и нарушений при разработке, принятии и реализации. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года. Его разработало еще правительство прошлого президента страны Петра Порошенко. В результате украинский язык сделали обязательным для органов власти, больниц и других лечебных заведений, а также сферы обслуживания и медиа.