Всех украинских прокуроров по делу MH17 уволили

Генпрокуратура провела реформу, и уволили несколько сотен человек, которые работали в ведомстве. Среди них оказались и прокуроры, которые разбирались в причинах гибели Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Прокурор Роман Хошовский рассказал газете, что тем, кто придет на замену ему и его коллегам, потребуется много времени, чтобы войти в курс дела. «Они выгнали на улицу более 600 человек как собак. Я был одним из них», — приводит издание слова Хошовского. Вместе с ним уволили прокуроров Олесю Скрипник и Олега Пересаду. Последний все еще работает над расследованием крушения лайнера, однако называться прокурором больше не может.

Украинские прокуроры уже завершили работу над досье девяти подозреваемых еще летом 2019 года. Однако их увольнение может стать преградой на пути работы с новыми подозреваемыми. В МИД Украины назвали увольнение прокуроров «нормальной ротацией». 17 июля 2014 года самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.