23 июля 2023, 01:29
Всех руководителей украинских военкоматов проверят на коррупцию
НАПК: руководящий состав военкоматов Украины ждет тотальная проверка на коррупцию
Весь руководящий состав военкоматов на Украине ждет проверка на коррупцию. Об этом заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире украинского телемарафона. Его слова привело РИА «Новости».
Проверка пройдет в три месяца, отметил Новиков.
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«Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов», — сказал руководитель агентства.
Речь идет о сотнях тысяч людей, информация по которым запрошена в Минобороны. После получения списка будет проверен каждый, включая близких родственников на предмет имущества.
Госбюро расследований Украины в мае завело дело по статье о злоупотреблении служебным положением на начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Евгения Борисова.
За время СВО Борисов обзавелся виллой на испанском побережье, офисом и несколькими машинами на миллионы долларов. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно уволить его.
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