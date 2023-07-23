Мир 23 июля 2023, 01:29 Всех руководителей украинских военкоматов проверят на коррупцию НАПК: руководящий состав военкоматов Украины ждет тотальная проверка на коррупцию РИА «Новости»

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Весь руководящий состав военкоматов на Украине ждет проверка на коррупцию. Об этом заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире украинского телемарафона. Его слова привело РИА «Новости».

Проверка пройдет в три месяца, отметил Новиков.

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«Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов», — сказал руководитель агентства.

Речь идет о сотнях тысяч людей, информация по которым запрошена в Минобороны. После получения списка будет проверен каждый, включая близких родственников на предмет имущества.

Госбюро расследований Украины в мае завело дело по статье о злоупотреблении служебным положением на начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Евгения Борисова.

За время СВО Борисов обзавелся виллой на испанском побережье, офисом и несколькими машинами на миллионы долларов. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно уволить его.