Всех прорвавшихся ночью беженцев из Белоруссии задержали в Польше

Всех прорвавшихся ночью через границу беженцев задержали в Польше. Заявление об этом сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе Польского радио.

Он сообщил, что ночь была неспокойной, через границу попыталось пройти много людей, но всех, у кого это получилось, задержали.

«Все те, кто прорвался, были задержаны», — констатировал чиновник, но о том, что было с мигрантами дальше, не сообщил.

Известно, что ночью с 9 на 10 ноября в Польшу смогли проникнуть две большие команды нелегалов. Позже пограничный комитет Белоруссии сообщил, что его сотрудники нашли избитых мигрантов в их лагере около границы. Пострадавшие рассказали, что пробирались в Польшу просить защиты и предоставления им специального статуса беженцев.

Ситуация на белорусско-польской границе нестабильна уже несколько дней начиная с 8 ноября. Из Белоруссии в Европу пытаются бежать тысячи людей — они разрушают защитные сооружения и заходят на территорию Польши. Из-за этой ситуации премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, а президент страны Анджей Дуда ввел на границе режим ЧП.