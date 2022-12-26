Мир 26 декабря 2022, 07:29 Всех пропавших после схода лавины в Австрии удалось найти — СМИ APA: удалось найти всех пострадавших при сходе лавины в Австрии

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Последствия схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в регионе Форарльберг в Австрии оказались менее серьезными, чем предполагалось изначально. Сейчас, предположительно, всех пропавших без вести удалось найти, сообщило агентство APA со ссылкой на местную полицию.

Спасатели искали 10 человек, привлекались семь вертолетов. На данный момент известно, что пострадали четверо, один из них — серьезно, с остальными все в порядке.

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«Согласно текущим сведениям, можно предположить, что пропавших без вести больше нет», — процитировало СМИ заявление правоохранителей.

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Лавина сошла на австрийском горнолыжном курорте 25 декабря. Толщина снежного покрова достигла четырех метров. Группу лыжников засыпало снегом. В спасательной операции задействовали более 100 человек — помимо сил авиации, они использовали специально обученных собак и прожекторы. Позже стало известно, что россиян среди пропавших без вести нет.

Кстати, власти Форарльберга всю неделю предупреждали туристов об опасности схода лавин.