Мир 17 августа 2023, 17:25 Всех областных военкомов уволили на Украине Зеленский подписал закон об увольнении всех областных военкомов Официальный сайт Президента Украины

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Руководители всех украинских военкоматов не прошли проверку на коррупцию. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ об увольнении военкомов во всех областях страны. Документ опубликовали на сайте офиса президента Украины.

Указ ввел в силу решение Совета о национальной безопасности и обороны страны от 11 августа. В тот день Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному поставить на должности руководителей военкоматов офицеров, принимавших участие в боевых действиях.

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После масштабной антикоррупционной проверки сотрудников военкоматов Украине завели 112 уголовных дел, в том числе против руководителей областных, городских и районных учреждений, а также врачей военных комиссий.

На Украине действует полномасштабная мобилизация и сотрудники военкоматов брали взятки за отсрочку или полное освобождение от призыва, а также выдачу разрешений на выезд за границы. Полученные коррупционным образом суммы достигали нескольких тысяч долларов.