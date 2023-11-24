Мир 24 ноября 2023, 15:16 «Всех на всех». Пашинян заявил о готовности провести обмен пленными с Азербайджаном Пашинян: Армения готова провести обмен пленными с Азербайджаном Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности республики провести обмен пленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех». С таким заявлением он выступил на заседании Европарламента, сообщил ТАСС.

«Мы также готовы к принципу освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц [по принципу] „всех на всех“», — сказал Пашинян.

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Кроме того, премьер страны заявил о готовности тесного сотрудничества в работе по выяснению судьбы пропавших без вести лиц. На данный момент, по его словам, таковыми признали 1016 граждан Армении.

Еще одно направление для общей работы — разминирование, указал политик. Он подчеркнул, что в 2021-м Армения получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану все карты минных полей, которые были в распоряжении армянской стороны. Это, по его словам, сделали без предварительных условий — как жест доброй воли.

«К сожалению, Азербайджан воспринял это не как шаг к миру, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении», — добавил премьер.