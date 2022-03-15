Всех горняков обстрелянной в Донецке шахты вывели на поверхность

Горняки из шахты имени Скочинского в Донецке, которую обстреляли вооруженные формирования Украины (ВФУ), подняты на поверхность. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Утром 15 марта штаб заявил, что ВФУ открыли огнь по шахте имени Скочинского и обесточили вентиляционный ствол. В этот момент под землей находились 80 шахтеров.

В штабе жителей Донецка призвали не выходить на улицу без лишней необходимости и посоветовали при обстреле не выходить из убежища.

Накануне в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщили, что украинские военные обстреляли шахту имени Засядько. Они обесточили два вентиляционных ствола.

Также 14 марта в Донецке сбили украинскую ракету «Точка-У». Ее обломки убили 20 человек, еще 28 пострадали.