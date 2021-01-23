Всех фигурантов дела «русской мафии» освободили в Испании

Об операции против «русской мафии» стало известно в декабре прошлого года. Национальная полиция отметила, что она стала крупнейшей за последние годы. Правоохранители задержали 23 человека, которых подозревали в отмывании доходов преступных группировок за счет покупки недвижимости, ресторанов и дискотек страны.

В числе задержанных, которые имели связи в местных органах власти, оказались 11 испанцев, восемь россиян, двое украинцев, а также по одному гражданину Алжира и Казахстана. Большую часть подозреваемых отпустили сразу, однако четверых оставили в предварительном заключении. Среди них оказался адвокат Алексей Широков — местные СМИ сообщили, что он играл ключевую роль организации за счет личных контактов, которые имел в полиции, администрации и политической среде Испании.

Адвокаты задержанных потребовали их освободить, прокуратура по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями не стала возражать. В результате Следственный суд №1 Бенидорма решил выпустить их до рассмотрения дела по существу. Однако подозреваемым запретили покидать Испанию, а также изъяли у них паспорта.