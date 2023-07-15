Мир 15 июля 2023, 22:40 «Всегда осуждали». Маск назвал лицемерными поставки США кассетных бомб Украине Бизнесмен Илон Маск раскритиковал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск назвал лицемерной позицию США по поставкам Украине кассетных бомб. В своем Twitter он предупредил о негативных последствиях такого решения.

Бизнесмен отметил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Также он напомнил, что Штаты всегда осуждали тех, кто использует в боях кассетные боеприпасы — теперь же Вашингтон сам отправляет их для применения на Украине.

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«Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их для применения? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но не лицемерие», — написал Маск.

Американские конгрессмены накануне отклонили поправку к проекту бюджета на запрет о передаче Украине кассетных бомб. Также конгресс отказался снижать объемы военной помощи Киеву.

Ранее директор операций объединенного штаба американского военного ведомства Дуглас Симс сообщил, что кассетные боеприпасы из США уже прибыли на Украину. По его словам, этот вид боевых снарядов поступил Киеву не только от Вашингтона, но и от «третьих стран».