«Всегда мечтала о Корее». Подруга рассказала о россиянке, погибшей в давке в Сеуле | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 16:47 «Всегда мечтала о Корее». Подруга рассказала о россиянке, погибшей в давке в Сеуле Знакомая рассказала о россиянке Кристине, погибшей в давке в Сеуле Unsplash

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Мухлиса Алиматова — знакомая погибшей в давке в Сеуле уроженки Новокузнецка Кристины — рассказала «360», что девушка давно рвалась в Корею. Кристина любила рисовать и училась там на дизайнера.

Кристина и Мухлиса познакомились на дополнительных курсах по парикмахерскому искусству и визажу, где занимались в течение года. Иногда девушки гуляли вместе, но близко не дружили. Мухлиса не знала ее семью, но знала, что у Кристины есть сестра.

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«Мы с Кристиной учились в 2015-2016 годах, и тогда она уже хотела в Корею. Любила корейских музыкантов, ей нравился корейский стиль, она одевалась как они. Жизнь там нравилась», — рассказала собеседница «360».

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Ранее стало известно, что в давке погибли еще четверо россиян. Среди них уроженка Приморского края Оксана Ким и 25-летняя Юлиана Пак, написал RT.

Трагедия случилась 20 октября. По предварительной информации, люди узнали, что в одном из заведений района Итхэвон выступает популярный исполнитель. Это и стало причиной ажиотажа. Местные правоохранители сообщили о 154 жертвах и 133 пострадавших.