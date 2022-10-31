«Всегда мечтала о Корее». Подруга рассказала о россиянке, погибшей в давке в Сеуле | 360°

31 октября 2022, 16:47
«Всегда мечтала о Корее». Подруга рассказала о россиянке, погибшей в давке в Сеуле
Знакомая рассказала о россиянке Кристине, погибшей в давке в Сеуле
Мухлиса Алиматова — знакомая погибшей в давке в Сеуле уроженки Новокузнецка Кристины — рассказала «360», что девушка давно рвалась в Корею. Кристина любила рисовать и училась там на дизайнера.
Кристина и Мухлиса познакомились на дополнительных курсах по парикмахерскому искусству и визажу, где занимались в течение года. Иногда девушки гуляли вместе, но близко не дружили. Мухлиса не знала ее семью, но знала, что у Кристины есть сестра.
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«Мы с Кристиной учились в 2015-2016 годах, и тогда она уже хотела в Корею. Любила корейских музыкантов, ей нравился корейский стиль, она одевалась как они. Жизнь там нравилась», — рассказала собеседница «360».
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Ранее стало известно, что в давке погибли еще четверо россиян. Среди них уроженка Приморского края Оксана Ким и 25-летняя Юлиана Пак, написал RT.
Трагедия случилась 20 октября. По предварительной информации, люди узнали, что в одном из заведений района Итхэвон выступает популярный исполнитель. Это и стало причиной ажиотажа. Местные правоохранители сообщили о 154 жертвах и 133 пострадавших.
Южная Корея
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