«Всегда хотела стать невестой». Индианка женится на самой себе

Первый в индийском штате Гуджарат сологамный брак заключит 24-летняя Кшама Бинду. Девушка женится на самой себе 11 июня, сообщило издание Times of India.

«Я никогда не хотела замуж. Но я хотела стать невестой, поэтому решила жениться на себе», — рассказала она.

Девушка живет обычной жизнью и работает в частной фирме. По ее настоянию во время церемонии будут соблюдены все необходимые формальности и традиции. Кшама Бинду наденет традиционный наряд, пригласит гостей, произнесет пять клятв в храме Готри, а после уедет в свадебное путешествие на Гоа. На празднике не будет только жениха и, соответственно, некому будет принять участие в традиционном шествии его семьи под названием «бараат».

Она объяснила журналисту, что сологамный брак — это не просто прихоть, а стремление показать значимость женщин и акт принятия себя. Родители одобрили ее решение и благословили эту свадьбу.