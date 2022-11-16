Мир 16 ноября 2022, 22:02 «Всегда есть на кого возложить ответственность». Захарова увидела политический мотив в оценке США инцидента в Польше Представитель МИД Захарова: США всегда есть на кого «возложить ответственность» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала решение Белого дома, возложившего ответственность на Россию за «ракетный инцидент» в Польше. Дипломат увидела в этом политический мотив.

По словам Захаровой, Вашингтон не собирается расследовать ЧП под Люблином. Так же было и с расследованием гибели президента Джона Кеннеди, теракта 11 сентября 2001 года. В США остаются нераскрытыми тысячи громких дел, подчеркнула она.

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«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого „возложить ответственность“ по политическим мотивам», — подытожила представитель российского МИД.

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Ранее на сайте Белого дома появилось обращение представителя Совета нацбезопасности США Эдриена Уотсона. В заявлении говорится, что «в конечном итоге» в инциденте в Польше виновата Россия.

При этом американская администрация даже не потрудилась дождаться результатов расследования. В Москве считают, что это очередной виток антироссийской истерии на Западе.