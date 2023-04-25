Мир 25 апреля 2023, 14:42 «Все живы и здоровы». Посол сообщил о состоянии россиян в охваченном конфликтом Судане Посол Черновол: россияне не пострадали в ходе конфликта в Судане, все живы и здоровы РИА «Новости»

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Посольство России не получило данных о пострадавших гражданах страны в результате конфликта в Судане. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол Андрей Черновол.

«Все, с кем удалось установить связь, живы и здоровы», — подчеркнул дипломат.

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Черновол также обратил внимание, что участники столкновений в Судане не предпринимали попыток захватить здание российской дипмиссии в Хартуме.

Ранее вооруженные силы Судана заявляли, что представители сил быстрого реагирования захватили здание посольства Омана и угнали автомобиль диппредставительства.

Посол России подчеркнул, что подобных инцидентов в отношении здания посольства не было.

«Нас никто не захватывал и даже не пытался. Все меры предприняты с первых минут конфликта», — пояснил собеседник агентства.

Черновол добавил, что всем россиянам по-прежнему рекомендуют не покидать места их нахождения. Этому правилу следуют и дипломаты, заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, но рассматриваются разные варианты.