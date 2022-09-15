«Все зависит от ситуации на земле». В Китае дали прогноз о завершении конфликта на Украине | 360°

Все новости

Власть

15 сентября 2022, 10:51

Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС

Деньги

15 сентября 2022, 10:51

РЖД почти на 10% повысят тарифы на грузоперевозки — СМИ

Реклама

Мир

15 сентября 2022, 10:49

«Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:47

Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:39

Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья

Важное

15 сентября 2022, 10:37

Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Спецоперация

15 сентября 2022, 10:36

Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:35

Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году

Мир

15 сентября 2022, 10:31

«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании

Мир

15 сентября 2022, 09:47

«Все зависит от ситуации на земле». В Китае дали прогноз о завершении конфликта на Украине

Эксперт «Тайхэ» Чэнь Хаоян: завершение конфликта на Украине зависит от ситуации на земле

Читать 360tv в

Перспективы урегулирования на Украине могут появиться после завершения третьего этапа спецоперации, заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. Он отметил, что предпосылки для завершения кризиса будут зависеть от ситуации на земле.

«Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Реклама

Чэнь Хаоян обратил внимание, что Украина отказывается вести прямые переговоры с Россией, а это также привело к существующему конфликту. Достижением конечной точки кризиса, по его словам, может стать кардинальное изменение ситуации на поле боя.

Реклама

Эксперт пояснил, что если она будет меняться, то российская армия завершит второй этап спецоперации и перейдет к следующему, исход которого определит направление фронта в российско-украинском конфликте.

«В конечном итоге [это] может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — заключил собеседник агентства.

Россия

Украина

1

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама