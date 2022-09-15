«Все зависит от ситуации на земле». В Китае дали прогноз о завершении конфликта на Украине | 360°

Мир 15 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

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Viber «Все зависит от ситуации на земле». В Китае дали прогноз о завершении конфликта на Украине Эксперт «Тайхэ» Чэнь Хаоян: завершение конфликта на Украине зависит от ситуации на земле РИА «Новости»

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Перспективы урегулирования на Украине могут появиться после завершения третьего этапа спецоперации, заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. Он отметил, что предпосылки для завершения кризиса будут зависеть от ситуации на земле.

«Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

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Чэнь Хаоян обратил внимание, что Украина отказывается вести прямые переговоры с Россией, а это также привело к существующему конфликту. Достижением конечной точки кризиса, по его словам, может стать кардинальное изменение ситуации на поле боя.

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Эксперт пояснил, что если она будет меняться, то российская армия завершит второй этап спецоперации и перейдет к следующему, исход которого определит направление фронта в российско-украинском конфликте.

«В конечном итоге [это] может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — заключил собеседник агентства.

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