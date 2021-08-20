«Все зависит от поведения талибов*». Эксперт раскрыл два сценария действий афганского сопротивления

Развитие афганского сопротивления, сформированного в провинции Панджшер, может пойти по двум сценариям. Первый — когда путем давления на талибов* лидеры боевых отрядов добьются формирования правительства, где будут представлены представители всех сил страны. Второй — это боевые столкновения на межэтнической почве. По какому пути пойдет развитие событий, зависит от поведения «Талибана»*. Об этом в беседе с «360» заявил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Он пояснил, что сопротивление стало дополнительным политическим давлением на талибов*, чтобы они согласились на формирование смешанного правительства, где будут представлены все силы. Если «Талибан»* начнет применять жесткие меры, то при росте недовольства населения сопротивление наберет силы, расширит свои ряды — и может начаться горячий конфликт.

«Поэтому все зависит от развития ситуации. У этого сопротивления одновременно есть возможность наращивать свои силы, но в то же время есть вероятность, что все-таки им удастся договориться о формировании инклюзивного правительства. Таким образом будет найден некий консенсус между лидерами сопротивления и талибами*», — пояснил Омар Нессар.

Он отметил, что дальнейший сценарий зависит от поведения «Талибана»*. Если участники террористического движения согласятся на уступки, то сопротивление не будет развиваться такими темпами. Но противникам новой власти нужны гарантии. При этом, если недовольство талибами* будет нарастать, то сопротивление станет общенациональным, что приведет к гражданской войне.

В Панджшере закрепились силы, лояльные вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху, который на этой неделе объявил себя лидером страны. Он пообещал продолжить войну с «Талибаном»* и попросил другие страны о поддержке.

Командующим войсками сопротивления стал Ахмад Масуд — младший. Он сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, главы «Северного Альянса» — объединения, боровшегося с талибами* в конце 90-х годов прошлого века. Масуд-младший тоже обратился к странам Запада с просьбой о военной помощи.

«Талибан»* пообещал сформировать новое правительство с участием всех сил, представленных в стране. СМИ сообщили, что сейчас участники террористического движения ведут переговоры с чиновниками из бывшего Кабинета министров.

При этом лидер «Талибана»* Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) начал выпускать указы, в которых назвал себя верховным лидером Исламского Эмирата Афганистан.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.