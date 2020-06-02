Все заразившиеся COVID-19 в Абхазии вылечились

Оперативный штаб по защите населения Абхазии сообщил, что в республике больше не осталось пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Все ранее заболевшие уже выздоровели.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное объявление.

«Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое оставшихся пациентов, на данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией», — цитирует его агентство.

Ни у кого из 57 человек, сдавших тест на COVID-19 за минувшие сутки, не было положительного результата. С начала эпидемии в Абхазии было выявлено 28 случаев инфицирования. Скончалась 95-летняя пациентка.

С 28 марта по 20 апреля в республике действовал режим ЧП, а в некоторых районах и комендантский час. С 15 мая было возобновлено движение междугороднего транспорта и работа заведения общественного питания. Граница с Россией в Абхазии закрыта до 15 июня.