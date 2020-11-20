Все заложники в Тбилиси освобождены, захватчика задержала полиция

Все заложники в здании микрофинансовой организации в Тбилиси освобождены. Захватчик задержан полицией.

Об освобождении всех заложников сообщили на местном телевидении. Силовики провели спецоперацию. Полиция также подтвердила, что все завершилось успешно, сообщает РИА «Новости».

Одному из заложников удалось снять злоумышленника на камеру. Мужчина озвучил свои требования. Он хотел, чтобы правительство сократило банковские проценты и понизило цены на лекарства. Кроме того, захватчик потребовал ввести полный запрет на азартные игры и повысить размер пенсий. Предполагается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В СМИ появилась информация, что захватчик сам может быть азартным игроком. Возможно, он задолжал микрофинансовой организации крупную сумму денег, отчаялся и решил захватить заложников.