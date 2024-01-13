Мир 13 января 2024, 23:06 «Все внимание переключилось». Украину предупредили о потере поддержки Запада Аналитик Меркурис заявил, что Запад переключил внимание с Украины на Йемен Pixabay

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Страны Запада переключили свое внимание с Украины на ситуацию в Йемене, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, режиму украинского президента Владимиру Зеленскому угрожает полная потеря поддержки.

Меркурис подчеркнул, что США и Великобритания проигнорировали ракетные удары ВС РФ по военным объектам Украины. Происходящее в Йемене оказалось для Запада более важной темой, заняв всю повестку.

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«Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину», — заявил эксперт.

Аналитик напомнил, что ВСУ быстро потеряют боеспособность без поддержки США и союзников, поэтому украинскому режиму необходимо вновь брать инициативу в свои руки. По словам Меркуриса, развитие конфликта на Ближнем Востоке заставит Запад полностью забыть о нуждах Украины.

Ранее бывший советник украинского президента Олег Соскин заявил, что российские военные точечными ударами уничтожили аэродромы и объекты военно-промышленного комплекса страны.