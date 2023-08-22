Мир 22 августа 2023, 16:54 Все вернется. Захарова раскритиковала Бербок после ее слов о законности атак ВСУ на Москву Мария Захарова: Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «законности» атак ВСУ на Москву.

Журналисты 22 августа задали главе МИД ФРГ вопрос о том, не считает ли она, что удары Вооруженных сил Украины по российским городам могут привести к эскалации. Бербок ответила, что «Украина имеет право на самооборону», поэтому атаки «законны».

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По мнению Захаровой, государства, представители власти которых делают заявления о нормальности терроризма, в итоге сами с ним столкнутся.

«Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дискриминационная политика Европейского союза развязывает руки русофобам, которые чувствуют свою безнаказанность. Так Захарова высказалась о санкциях ЕС в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей.

По мнению официального представителя МИД России, в ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников за рубежом, сообщал RT.