22 августа 2023, 16:54
Все вернется. Захарова раскритиковала Бербок после ее слов о законности атак ВСУ на Москву
Мария Захарова: Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма
Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «законности» атак ВСУ на Москву.
Журналисты 22 августа задали главе МИД ФРГ вопрос о том, не считает ли она, что удары Вооруженных сил Украины по российским городам могут привести к эскалации. Бербок ответила, что «Украина имеет право на самооборону», поэтому атаки «законны».
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По мнению Захаровой, государства, представители власти которых делают заявления о нормальности терроризма, в итоге сами с ним столкнутся.
«Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Дискриминационная политика Европейского союза развязывает руки русофобам, которые чувствуют свою безнаказанность. Так Захарова высказалась о санкциях ЕС в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей.
По мнению официального представителя МИД России, в ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников за рубежом, сообщал RT.
Германия
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