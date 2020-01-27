Все учебные заведения закрыли в Монголии из-за угрозы коронавируса

По данным издания, приостановлена работа центров школьного и дошкольного образования, вузов, а также международного детского центра «Найрамдал» и центров профессионального обучения.

«По решению правительства запрещено проводить культурные, спортивные мероприятия, собрания и учебные мероприятия», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 января в Монголии ограничат движение транспорта и количество пассажиров на пропускных пунктах на границе с КНР.

Уточняется, что коронавирус распространился в Китае с конца прошлого года. В городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения. 80 человек уже умерли, около двух с половиной тысяч заражены.