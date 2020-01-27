Все учебные заведения закрыли в Монголии из-за угрозы коронавируса
Правительство Монголии приняло решение закрыть все образовательные учреждения до второго марта, дабы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, приостановлена работа центров школьного и дошкольного образования, вузов, а также международного детского центра «Найрамдал» и центров профессионального обучения.
«По решению правительства запрещено проводить культурные, спортивные мероприятия, собрания и учебные мероприятия», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 27 января в Монголии ограничат движение транспорта и количество пассажиров на пропускных пунктах на границе с КНР.
Уточняется, что коронавирус распространился в Китае с конца прошлого года. В городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения. 80 человек уже умерли, около двух с половиной тысяч заражены.