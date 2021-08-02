Все участники российской сборной взяли золото на Международной химической олимпиаде

Четверо участников команды из России взяли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде. В этом году им удалось провести полноценную двухнедельную подготовку к соревнованиям, несмотря на ковидные ограничения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

«Были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) — все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что систему подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработали на факультете химии, а участники соревнований уже давно общаются с преподавателями вуза.

В конце июля школьники из Москвы и Подмосковья взяли золото олимпиады по физике. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал в беседе с «360», что главная цель образования сегодня не только дать знания, но и научить ими пользоваться.