Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал, что сложил оружие, потому что его с сослуживцами бросило командование. После того как их призвали сдаться, он понял, что это будет единственным правильным вариантом.

«На позиции нас было шестеро, трое — в блиндаже, трое — в конце позиции. Услышали стрельбу, побежал тот третий, который был дальше от нас, сказал, что атакуют, что их много. Мы заняли оборону, но оборонялись недолго», — пояснил в комментарии РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что кроме них никого на позиции не осталось — все просто убежали. В плену, по словам военного, с ним обращаются нормально. Все прямо противоположно тому, о чем рассказывали украинские командиры, отметил он.

«В плену все было совсем не так, как рассказывают нам, что бьют, режут — это все неправда. Мне дали одеться поесть, попить, меня не били и не бьют», — заключил он.