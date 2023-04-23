Мир 23 апреля 2023, 21:36 Все свободные суда отправили на поиски пропавших в Красном море российских моряков — посольство Посольство РФ в Саудовской Аравии: в поисках 30 minutes задействованы все свободные суда Freepik

Читать 360tv в

Посольство РФ в Саудовской Аравии в официальном Telegram-канале прояснило ситуацию вокруг судна 30 minutes с российским экипажем на борту. Прогулочная лодка пропала 19 апреля в Красном море.

По данным дипмиссии, судно 30 minutes шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. Из порта Джизана лодка вышла 17 апреля после дозаправки, затем встала на якорь в районе острова Румейн. Связь с судном потеряли 19 апреля.

Реклама

Посольство уведомило МИД Саудовской Аравии о пропаже судна с тремя россиянами на борту. Миссия поддерживает постоянную связь с Пограничной службой, Службой береговой охраны и Единым координационным центром спасения в Джидде.

«По сведениям местных компетентных органов, в настоящий момент в поисках задействованы все свободные суда, находящиеся в районе предполагаемого местоположения яхты», — сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что поддерживают власть с саудовским властями, чтобы держать ситуацию на контроле.

О пропаже судна сообщила супруга капитана Надежда Расина. По ее словам, судно должно было прибыть в Джибути 19 апреля, но связь с ним была потеряна. Женина предположила, что судно и экипаж захватили пираты.