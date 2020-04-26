Все священники Киево-Печерской лавры заболели COVID-19

Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Новый тип инфекции обнаружили также у всех монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая расположена на ее территории. Всего COVID-19 заболели 150–200 человек.

Об этом РБК рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент. Он отметил, что большинство зараженных клириков уже идут на поправку. Однако трое из тех, у кого подтвердили коронавирусную инфекцию, скончались. О состоянии остальных зараженных нет никакой информации.

В Киево-Печерской лавре карантин начался три недели назад. Первых заболевших там обнаружили 5 апреля. Настоятеля лавры митрополита Павла 12 апреля госпитализировали в Александровскую больницу Киева — именно там лечат большую часть зараженных коронавирусом пациентов. По словам митрополита Клемента, его уже выписали из больницы, он здоров.

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Всего на Украине зафиксировали 8617 случаев заражения коронавирусом. По информации на утро 26 апреля, 209 зараженных скончались. Еще 840 пациентов выздоровели после COVID-19. В Киеве обнаружили больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом. В столице страны, а также еще в двух областях ввели режим ЧС.