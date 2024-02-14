Мир 14 февраля 2024, 09:50 «Все становится еще хуже». Положение дел у ВСУ назвали причиной переживаний для США Политолог Дисен: Украина слабеет с каждым днем, положение ВСУ все хуже РИА «Новости»

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Положение дел ВСУ на передовой становится хуже день ото дня. Такую оценку в интервью Al-Jazeera высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен.

«Все становится еще хуже, потому что Украина слабеет с каждым днем», — подчеркнул он.

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Дисен указал на истощение у ВСУ запасов бронетехники, оборудования и боеприпасов. К тому же, подчеркнул политолог, страна располагает не таким большим объемом производственных мощностей, чтобы компенсировать дефициты.

«Численность личного состава сокращается, западная поддержка уменьшается», — добавил профессор.

По его мнению, самые большие потери ВСУ несут от ударов артиллерии и беспилотников, которые обеспечивают преимущество ВС России. Ужасное положение дел у украинцев на поле боя стало причиной для переживаний в Соединенных Штатах, констатировал эксперт.