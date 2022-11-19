Мир 19 ноября 2022, 19:09 Все сильно устали от киевского режима и Зеленского — Медведев Зампред Совбеза Медведев: Зеленский постоянно нагнетает страсти и вымогает подачки РИА «Новости»

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От киевского режима и особенно от президента Украины Зеленского все сильно устали. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он назвал Зеленского невротиком и истеричным ребенком.

«[Зеленский] постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — написал Медведев.

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Политик добавил, что США, Евросоюз и НАТО все чаще толкают киевские власти к переговорам с Россией, так как они не хотят полного разрыва отношений с РФ. При этом, по мнению зампреда Совбеза, переговоры Зеленскому не выгодны.

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Он также отметил, что «самые заядлые русофобы — поляки» не приняли ложь Украины про якобы русское происхождение упавших в Польше ракет. Это, считает Медведев, очень важный симптом.

Ранее заместитель председателя Совбеза заявил, что Россия будет вынуждена изымать имущество частных инвесторов из недружественных стран, если они конфискуют ее собственные зарубежные активы. Так он прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.