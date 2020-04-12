Все штаты США признаны территорией стихийных бедствий

Все 50 штатов США одобрили специальную декларацию (Wyoming’s disaster declaration) и впервые в истории страны признаны территорией стихийных бедствий. Документ констатирует невозможность нормального функционирования из-за наступления чрезвычайного события.

Как сообщил канал NBCnews, по последним данным Университете Хопкинса, количество жертв коронавирусной инфекции в США превысило 20 тысяч человек. США вышли на первое место по числу смертей, обогнав Италию.

Однако канал утверждает, что на самом деле жертв может быть больше. Многие крупные штаты, включая Флориду, не предоставили данных о положении в домах престарелых. Известно, что многие из них ждут своей очереди, чтобы пройти тестирование. Речь идет примерно о 400 учреждениях.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили каналу, что около половины всех штатов не смогли или отказались предоставить данные о смертности в домах престарелых. Некоторые штаты заявили, что они вообще не отслеживают эти смерти. Власти 24 штатов сообщили, что за отчетный период были зафиксированы 2246 смертей пожилых людей, проживающих в спецпансионатах. Какие из них связаны с коронавирусной инфекцией, неизвестно.