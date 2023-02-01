Мир 01 февраля 2023, 13:59 Все руководство украинской таможни уволят из-за коррупции Нардеп Гончаренко анонсировал грядущее увольнение руководства украинской таможни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские власти уволят все руководство государственной таможенной службы из-за случаев коррупции в ведомстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

«Сегодня состоится освобождение всего управления таможни. Исполняющим обязанности начальника таможни станет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев», — написал депутат.

Реклама

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале подтвердил, что на Украине силовики проводят обыски и планируется увольнение всего руководства украинской таможни.

«Я проинформирую общественность об объявленных весенних посадках. <…> Увольнение всего руководства таможни», — написал глава фракции.

По словам Арахамии, страна изменилась во время конфликта: если кто-то не готов к переменам, то придет само государство и поможет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил о новой волне увольнений «не соответствующих принципиальным требованиям» чиновников.