Все руководство порта Бейрута отправят под домашний арест

По данным телеканала, такое решение приняли во время экстренного заседания ливанского правительства. Аресты администрации бейрутского порта проведут военные.

Мощнейший взрыв в Бейруте произошел во вторник, 4 августа. По предварительным данным, на складе в порту сдетонировало более 2,7 тысячи конфискованной с судна Rhоsus аммиачной селитры. Ударная волна разрушила половину зданий в столице Ливана. Город превратился в руины.

Жертвами ЧП стали более ста человек. Ранения получили около четырех тысяч человек. После взрыва в воздух поднялась взвесь из опасных веществ. Среди них асбест от разрушенных зданий, который может спровоцировать онкологические заболевания. Спасатели продолжают разбор завалов. В посольстве России в Бейруте уточнили, что в списках погибших и пострадавших во время взрыва россиян нет.