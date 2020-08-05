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    05 августа 2020, 16:44

    Все руководство порта Бейрута отправят под домашний арест

    Андрей Иванов , Дамир Матюхин

    Власти Ливана распорядились взять под домашний арест всю администрацию порта Бейрута. Руководство порта пробудет под арестом, пока не станет ясно, кто должен понести ответственность за взрыв. Об этом сообщил телеканал LBC International.
    Все руководство порта Бейрута отправят под домашний арест

    По данным телеканала, такое решение приняли во время экстренного заседания ливанского правительства. Аресты администрации бейрутского порта проведут военные.

    Мощнейший взрыв в Бейруте произошел во вторник, 4 августа. По предварительным данным, на складе в порту сдетонировало более 2,7 тысячи конфискованной с судна Rhоsus аммиачной селитры. Ударная волна разрушила половину зданий в столице Ливана. Город превратился в руины.

    Жертвами ЧП стали более ста человек. Ранения получили около четырех тысяч человек. После взрыва в воздух поднялась взвесь из опасных веществ. Среди них асбест от разрушенных зданий, который может спровоцировать онкологические заболевания. Спасатели продолжают разбор завалов. В посольстве России в Бейруте уточнили, что в списках погибших и пострадавших во время взрыва россиян нет.

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