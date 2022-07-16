facebook_pixel
    16 июля 2022, 12:21

    Все российские СМИ заблокировали в Туркмении

    «Радио Азатлык»: все российские новостные сайты заблокировали в Туркмении

    Александр Блинов

    Все российские новостные сайты заблокировали в Туркмении. Об этом сообщило «Радио Азатлык» (признано СМИ-иноагентом в РФ).

    Все российские СМИ заблокировали в Туркмении

    Под блокировку в Туркмении, как передали иностранные агенты, подпали все российские новостные сайты, включая РИА «Новости», ТАСС и РБК, а также сайты телекомпаний. Отмечается, что это были последние иностранные новостные ресурсы, доступ к которым в Туркмении до недавнего момента оставался свободным. Причем доступ заблокировали и через мобильные приложения.

    В Туркмении в субботу также зафиксированы сбои в работе VPN-сервисов, сообщения о прекращении работы которых на территории республики поступали с середины недели.

    Также в Туркмении перестали скачиваться приложения через App Store и Microsoft Store. Обновления для Windows также оказались недоступны.

    Сайты почти всех иностранных банков и платежных систем тоже подпали под блокировку.

    Помимо российских, в Туркмении заблокировали и азербайджанские сайты. А еще раньше такая же участь постигла казахстанские и киргизские сайты.

    Местные СМИ сообщили, что на днях в Туркмении заблокировали сервисы американской компании Cloudflare, предоставляющей услуги по безопасному доступу к сайтам.

    В Туркмении уже несколько лет заблокированы соцсети и большинство мессенджеров.