Все российские СМИ заблокировали в Туркмении

Все российские новостные сайты заблокировали в Туркмении. Об этом сообщило «Радио Азатлык» (признано СМИ-иноагентом в РФ).

Под блокировку в Туркмении, как передали иностранные агенты, подпали все российские новостные сайты, включая РИА «Новости», ТАСС и РБК, а также сайты телекомпаний. Отмечается, что это были последние иностранные новостные ресурсы, доступ к которым в Туркмении до недавнего момента оставался свободным. Причем доступ заблокировали и через мобильные приложения.

В Туркмении в субботу также зафиксированы сбои в работе VPN-сервисов, сообщения о прекращении работы которых на территории республики поступали с середины недели.

Также в Туркмении перестали скачиваться приложения через App Store и Microsoft Store. Обновления для Windows также оказались недоступны.

Сайты почти всех иностранных банков и платежных систем тоже подпали под блокировку.

Помимо российских, в Туркмении заблокировали и азербайджанские сайты. А еще раньше такая же участь постигла казахстанские и киргизские сайты.

Местные СМИ сообщили, что на днях в Туркмении заблокировали сервисы американской компании Cloudflare, предоставляющей услуги по безопасному доступу к сайтам.

В Туркмении уже несколько лет заблокированы соцсети и большинство мессенджеров.