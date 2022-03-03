Глава британского МИД призвала отключить от SWIFT все российские банки

Необходимо отключить от международной банковской системы SWIFT все российские банки, этот вопрос рассмотрят на саммите стран G7, сообщила руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, написал ТАСС.

Дипломат отметила, что Европе в целом следует работать в направлении снижения зависимости от российских углеводородов.

«Подниму этот вопрос на предстоящей встрече G7, а также на заседании совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, приглашенных в рамках исключительных обстоятельств», — заявила Трасс.

Руководитель МИД полагает, что нужно идти до конца в санкциях против РФ, чтобы ни у одного национального банка не было доступа к SWIFT.

Накануне стало известно, что SWIFT отключит от системы как минимум семь российских банков. В компании сообщили, что процесс отключения состоится 12 марта.

Ранее финансовый аналитик Алексей Кричевский дал совет россиянам начать закупать юани и швейцарские франки.