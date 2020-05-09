«Все ревели и кричали». Жители Украины рассказали о Дне Победы 1945 года

«Все село ревело и кричало. Кто-то плакал от радости, кто-то рыдал, потому что их родной ранен или погиб. Но радовались окончанию войны все», — рассказал Николай Миняйло. В год Победы ему было шесть лет, но праздник он помнит отчетливо.

По словам его супруги Ольги, о том, что война закончилась, все узнали сразу — радио и телевидения в селе тогда не было, радостную весть передавали от человека к человеку.

Николай и Ольга Миняйло живут в Черкасской области.

На Украине с 2015 года основные мероприятия, связанные с окончанием войны, отмечают 8 мая. Это день назван как День памяти и примирения. Но при этом 9 мая по-прежнему считается государственным праздником, в этот день тоже проводятся памятные акции.

В 2020 году торжества отменили из-за пандемии, но некоторые мероприятия в регионах все же состоятся. Как сообщило агентство 112.ua, В Запорожье запланирован автопробег «Полк Победы».