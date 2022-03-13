«Все разрывается, шипит, звенит, трещит». Жители Первомайска рассказали, как сутками сидят в подвале из-за ВСУ

Жители города Первомайска, который находится у линии соприкосновения в ЛНР, рассказали, что из-за обстрелов вынуждены по несколько дней сидеть в подвалах. Об этом сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Пожилая женщина рассказала, что сидит в подвале пятые сутки. У нее больные ноги, и поэтому ей сложно спускаться туда каждый раз, когда начинаются обстрелы.

«Оно постоянно стреляет, разрывается, очень страшно. Я прибежала, и медленно. За мной люди бегут, а я как черепаха. И я тут сижу пятый день», — сказала она.

Когда начинаются обстрелы, им приходится выбегать на улицу, чтобы спуститься в подвал, потому что они живут в соседнем подъезде.

«Они же стреляют, все разрывается, а мы бежим в другой подъезд. Понимаете, как это страшно и опасно все? Сижу здесь пятые сутки, с собачкой», — сообщила она.

Такие перебежки людям в возрасте даются нелегко, объяснила женщина.

«Только начинают стрелять, сразу эта обратка. Все разрывается, шипит, звенит, трещит, что делается. И в этот момент надо пробежать от второго подъезда до первого. Это пожилому человеку практически невозможно», — заявила она.

Бежать страшно даже по подъезду, потому что там везде окна, рассказали соседи.

«Страшно, да. Я, не знаю, уже спринтером стала. Я давно так не бегала. Потом смеемся сидим, как мы бежали», — сказала жительница.

Первомайск и его окрестности продолжают обстреливать украинские нацисты.