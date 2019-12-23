В Allseas не прокомментировали ситуацию и не дали пояснений о длительности отсрочки строительства. Однако российский радиоведущий, политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян заявил, что «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций Соединенных Штатов.

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«Насколько я понимаю, в Allseas не сказали, что они целиком и полностью прекращают работу над проектом, скорее они взяли режим паузы для того, чтобы узнать подробности работы санкционного механизма. Даже судя по американской печати, там масса весьма расплывчатых формулировок, а большой бизнес не работает на таких схемах: все должно быть максимально и предельно понятно. С этой точки зрения они и взяли тайм-аут, но на реализации „Северного потока — 2“ все это не скажется. Все прекрасно понимают, что это попытка США продавить свой СПГ (сжиженный природный газ — прим. ред.). Но при этом такой газ получается в три раза дороже. Тут же речь идет не о политике как таковой, а о бизнесе», — уверил Гаспарян.

Он выразил уверенность, что Германия ставит экономический потенциал проекта выше, чем временные политические меры США.

«Все равно он будет построен, это сугубо бизнес-вопрос, хотя его и пытаются все время перевести в сторону политики. Но ее там нет, там бизнес, а бизнес работает по другим правилам и к этому всему он отношения не имеет вообще, так что решение Allseas не повлияет на реализацию проекта», — подытожил аналитик.